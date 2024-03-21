Політика

Ексначальник метро Києва Брагінський склав депутатський мандат

21 Березня 2024 11:59
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корупція
Колишній директор "Київського метрополітену" Віктор Брагінський / Фото з Facebook Брагінського

Колишній директор “Київського метрополітену” Віктор Брагінський склав свої депутатські повноваження як депутат фракції “Удар” у Київській міській раді.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Проблеми у Брагінського почались після розслідування журналістів Bihus.info. Як з’ясувалося, мама-пенсіонерка Брагінського купує дорогі квартири, сестра – землю за величезними цінами, а “колишня” дружина-мільйонерка будує дачу в Козині.

Окрім того, розбудовою столичного метрополітену активно займаються близькі люди самого Брагінського.


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