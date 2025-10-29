Екскерівнику Укренерго Кудрицькому обирають запобіжний захід: позиція сторони обвинувачення

Сьогодні, 29 жовтня, у Печерському райсуді Києва екскерівнику НЕК “Укренерго” Володимиру Кудрицькому обирають запобіжний захід. Сторона обвинувачення просить суд про тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 13,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє Укрінформ.

‎”Просимо обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із визначенням розміру застави у 13,7 мільйона гривень”, – заявив прокурор.

Реклама

Реклама

‎Сторона обвинувачення також просить суд зобов’язати Кудрицького здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

‎Прокурори підкреслили, що у ексскерівника Укренерго троє неповнолітніх дітей і він має відстрочку. На думку сторони обвинувачення Кудрицький може виїхати за межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

‎”Застосування більш м’яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам”, – заявив прокурор.

Суд не дозволив Кудрицькому вийти зі скляного боксу і сидіти поряд з адвокатом під час засідання з огляду на велику кількість присутніх у залі. Суддя пішла у нарадчу кімнату.

Нагадаємо, ‎28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління НЕК Укренерго Володимира Кудрицького за підозрою у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах – ч. 4 ст. 190 ККУ.

‎За даними слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем тодішній заступник директора з інвестицій ДП “НЕК “Укренерго” вступив у змову з представниками приватної компанії. За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн, після чого ДП перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які, за даними ДБР, фігуранти привласнили. Надалі вони здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних.

За даними правоохоронців, організував схему львівський бізнесмен, якого раніше викрили у закупівлі неякісного одягу для ЗСУ на понад 1 млрд гривень. Йдеться про Ігоря Гринкевича – у межах нового розслідування йому оголосили нову підозру.