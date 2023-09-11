Ексдепутата, який виступав на шоу Скабєєвої, підозрюють у держзраді

Колишньому народному депутатові України від «Блоку Юлії Тимошенко» (2006–2007 роки) Сергію Поліщуку повідомили про підозру у держзраді. Зараз він переховується за кордоном.

Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

Як вказують слідчі, до початку повномасштабного вторгнення ексдепутат регулярно відвідував Москву для участі в етерах шоу «60 минут» російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Під час виступів колишній депутат підтримував агресивну політику кремля, публічно заперечував існування Української державності та поширював російські наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння. Слідство встановило, що за це він отримав значну грошову винагороду від представників рф.

За даними СБУ, колишній народний депутат координував свою діяльність із представниками ФСБ рф, від яких одержував гроші за участь у російських телепроєктах. Щоб замаскувати «транзакцію», її організатори з росії проводили платіж через фінустанови третіх країн.

Наразі Поліщуку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 — державна зрада;

ч. 1 ст. 161 — порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Санкції цих статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі. Оскільки колишній депутат переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.