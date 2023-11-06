Ексдепутата Миколаївської міськради планував створити “МНР”

Ексдепутата Миколаївської міськради, який передавав окупантам дані про розташування ЗСУ та планував створити і очолити “Миколаївську народну республіку” у разі захоплення області, засуджено до 15 років тюрми.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами СБУ, ексдепутат Миколаївської міськради на початку повномасштабного вторгнення Росії був завербований співробітником головного управління генштабу ЗС РФ. Колаборант збирав розвіддані про місця базування в регіоні підрозділів ЗСУ, СБУ та Нацполіції.

Згодом він за завданням росіян розробляв концепцію так званої “Миколаївської народної республіки”, яку окупанти планували створити у разі захоплення області.

Окупанти планували призначити очільників цього псевдоутворення, які мали потім звернутися б до президента РФ Володимира Путіна з проханням щодо “приєднання” Миколаївщини до складу РФ. Російська воєнна розвідка обіцяла фігуранту керівну “посаду” у місцевій окупаційній адміністрації.

За даними слідства, після закінчення депутатства в міськраді ще до початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік очолив кафедру в Миколаївському інституті права Національного університету “Одеська юридична академія”. Саме тому, за задумом росіян, чоловік мав публічно виступити від “імені” місцевих освітян на підтримку окупантів та проголосити про створення фейкової “МНР”.

“Для виконання ворожого завдання зрадник підготував фейкове “обґрунтування” для створення так званої “МНР”, яке планував відправити на “погодження” до Москви”, – зазначає СБУ.

СБУ викрила російського агента, задокументувала його злочини і затримала на початку літа 2022 року. 6 листопада, за матеріалами СБУ, суд призначив зловмиснику 15 років тюрми та визнав зловмисника винним за чотирма статтями КК України.