Європа імпортує рекордну кількість російського газу морем, — Financial Times

Європа з початку року імпортує рекордну кількість зрідженого російського газу, що зазвичай перевозиться танкерами. Така тенденція свідчить про те, що регіон не повністю позбувся своєї залежності від енергоресурсів росії.

Про це повідомляє Financial Times.

Постачання російського газу через трубопроводи майже припинилося. Потік газу через трубопровід «Ямал», що на території Польщі, зупинився у травні, а через «Північний потік» — влітку. Крім того, наприкінці вересня на «Північному потоку» виявили витоки.

Натомість імпорт російського зрідженого природного газу, який зазвичай перевозиться великими танкерами, зріс на понад 40% у січні-жовтні 2022 року у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Це підкреслює труднощі для Європи відмовитися від російського газу.

російський зріджений природний газ становив 16% європейського морського імпорту за 10 місяців року. Загалом Європа морем імпортувала менше російського газу, ніж трубопроводами: 17,8 мільярда кубометрів та 62,1 мільярда кубометрів відповідно. Майже всі обсяги зрідженого газу припали на Францію, Бельгію, Іспанію та Нідерланди. Тож регіон залишається залежним від російських енергоресурсів, а отже, вразливим до російського шантажу.

Експерти припускають, що росія може припинити надсилати до Європи зріджений природний газ та змусити регіон купувати газ на дорожчому спотовому ринку. Крім того, росія може перенаправити вантажі до країн, які мають брак зрідженого газу, наприклад, Бангладеш і Пакистан, за низькими цінами, щоб «досягти політичної вигоди» і «тиснути на європейців».

Європа досі не запровадила санкції щодо російського газу через його важливість для енергетичної безпеки деяких європейських країн. росія цим скористалася й поступово скорочувала потік через трубопроводи після 24 лютого, а це впливало на підвищення цін та посилення кризи вартості життя.

За даними аналітичного центру Bruegel, постачання російського газу через трубопроводи скоротилося майже на 80% у порівнянні з тим же періодом минулого року. Щоб заповнити прогалину, Європа, яка у 2021-му імпортувала 155 мільярдів кубометрів російського природного газу, зокрема зріджений, звернулася до міжнародного ринку зрідженого газу. Згідно з даними аналітиків Refinitiv, з січня по жовтень ЄС загалом імпортував зрідженого газу на рекордні 111 мільярдів кубометрів, що майже на 70% більше, ніж у 2021-му.