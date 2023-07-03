Виробника Domestos, Rexona та Dove внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанії належать понад 400 брендів, зокрема Domestos, Axe, Rexona, Dove, CLEAR та «Чиста Лінія».

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Підставою стало те, що підприємства компанії досі працюють в рф, де сплачують податки, роблячи свій внесок у продовження війни росії проти України.

Загалом у рф на підприємствах Unilever працюють понад 3000 співробітників. У 2022 році на частку російського бізнесу припало 1,4% обороту Unilever і 2% її чистого прибутку, який в 2022 році зріс на 24,9% в порівнянні з 2021 і склав €8,03 мільярдів.

Виручка компанії торік зросла до €60,1 млрд (+14,5%). Продажі Unilever виросли у всіх категоріях, найбільше — продажі косметики (+20,8%).

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну компанія пообіцяла призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції в росію та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати.

Проте її підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі досі продовжують свою роботу, а офіси — операційну діяльність, забезпечуючи присутність брендів у точках продажу.

Щобільше, протягом року війни прибуток Unilever Russia подвоївся з 4,8 млрд рублів (€56 мільйонів) у 2021 році до понад 9,2 млрд рублів (€108 млн) минулого року.

Крім того, як додають у НАЗК, завдяки отриманому значному прибутку (+91%) «Юнілевер Русь» вдалося збільшити капітал до 34,5 млрд рублів у 2022 році з 25,3 млрд рублів у 2021 році або на +37%.

Податків до бюджету рф за 2022 рік «Юнілевер Русь» заплатила близько $50 млн.

«Ми внесли цю компанію до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки їхні сотні мільйонів податкових внесків до бюджету рф допомагають фінансувати війну проти України та можуть таким чином навіть опосередковано фінансувати якусь групу російських найманців», — підкреслив Голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК пояснили, що їхня голова мета — репутаційний тиск на компанії, щоби їм було репутаційно невигідно далі працювати в рф.

Британська Unilever є одним зі світових лідерів на ринку харчових продуктів та товарів побутової хімії. Їй належать понад 400 брендів. Зокрема, це Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, «Чиста Лінія» та інші. Продукція випускається на 280 підприємствах.