“Укренерго” вводить контрольоване споживання електроенергії

Внаслідок різкого зростання рівня витрат електроенергії, “Укренерго” повертає тимчасове контрольоване обмеження споживання в низці областей та Києві.

“Укренерго” повертає тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в:

Києві;

Київській області;

Чернігівській області;

Черкаській області;

Житомирській області.

Це допоможе знизити навантаження й дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого Росією обладнання.

“Нагадаємо, як диспетчери Укренерго приймають рішення про тимчасове відключення: якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані Росією руйнування, то в такому регіоні водяться тимчасові обмеження”, – додає “Укренерго”.