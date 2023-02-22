Економіка

Україна запроваджує санкції проти всіх банківських та небанківських установ РФ

22 Лютого 2023 14:23
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санкції

У середу, 22 лютого, президент Володимир Зеленський вніс до ВРУ постанову про затвердження рішення РНБО застосувати секторальні економічні санкції до фінансових установ Росії.

Текст документу оприлюднили на сайті ВРУ.

РНБО вирішила застосувати спеціальні секторальні економічні санкції строком на 50 років до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться в РФ, в тому числі:

  • центрального банку Росії;
  • небанківських кредитних організацій;
  • операторів платіжних систем;
  • професійних учасників фондового ринку;
  • страхових компаній;
  • інвестфондів;
  • інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в Росії.

Вони включають 10 пунктів, зокрема, зупинку правочинів з активами, що належать фінустановам РФ; заборону встановлення ділових відносин, у тому числі кореспондентських; заборону укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов РФ.

Також заборонено купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови РФ, за винятком відчуження (у тому числі безоплатного) цінних паперів на користь держави України.

Також санкції передбачають зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь фінустанов РФ, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів  (перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінустановами РФ.

Також указом передбачене анулювання реєстрації та заборону нових реєстрацій Нацбанком міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінустанова РФ, та її учасників. А також учасника фінустанови РФ міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.

Також забороняється фізичним та юридичним особам вчиняти дії, що призводять до порушення та уникнення введених обмежень.


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