Економіка

Україна виграла у РФ битву в енергетиці, маємо профіцит у системі, – Галущенко

2 Березня 2023 21:19
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електроенергія

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що, переживши цю зиму, Україна перемогла Росію в битві за енергетику.

Про це він сказав під час виступу на форумі “Партнерство для трансатлантичної співпраці в галузі енергетики та клімату” (P-TECC) у Загребі.

“Станом на сьогодні ми маємо профіцит в енергосистемі. Це дає нам відчуття, що ми справді виграли цю енергетичну битву”, – сказав він.

Галущенко повідомив, що Україна уже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону та інших майбутніх випробувань. Зазначається, що одним із ключових короткострокових завдань у цьому напрямку є децентралізація генерації.

“Досягнути цієї мети нам допоможуть газові турбіни, які мають бути встановлені в різних регіонах країни, де є дефіцит генеруючих потужностей. Ми вже працюємо над цим питанням з нашими американськими партнерами”, – зазначив міністр.

Україна також розвиватиме альтернативні джерела енергії – сонячну та вітряну. Окрім того, передбачається модернізація системи передачі електроенергії, пошкодженої внаслідок російських атак. Відбудова мереж передбачатиме насамперед їх модернізацію та підвищення рівня захисту в умовах воєнних викликів.

Галущенко наголосив, що в середньостроковій перспективі Україна розвиватиме і безвуглецеву атомну генерацію, яка цього опалювального сезону відіграла ключову роль.


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