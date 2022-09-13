Економіка

Україна отримає додаткові 1,4 мільярда доларів від МВФ

13 Вересня 2022 18:31
12

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду додаткові 1,4 млрд доларів в рамках програми екстреного фінансування.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

“Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки”, – написав Зеленський. “Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Александр КИРШ

Ярославна в 30-м колене умерла — да здравствует Ярославич в 31-м!
Арсен АВАКОВ

1 бутылка вина из коллекции позволила купить 100 пар берцев для ЗСУ
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Наше настоящее. Запретное слово из четырех букв
Александр КИРШ

Почему Украина — страна, а оркостан — стадо
усі думки
ТОП-новини
13 Вересня 2022 19:57
57

Електропостачання у Харкові та області повністю відновлено
13 Вересня 2022 19:46
225

NYT: Україна і США готували зовсім інший контрнаступ. Плани різко змінилися
13 Вересня 2022 19:03
54

ЗСУ успішно відбили наступи росіян поблизу 9 населених пунктів, – Генштаб
13 Вересня 2022 17:56
153

Повітряні сили “приземлили” два російські літаки
13 Вересня 2022 15:50
88

ЗСУ визволили понад 300 населених пунктів на Харківщині, – Міноборони
Останні новини
усі новини