Економіка

Україна отримає додаткові 1,4 мільярда доларів від МВФ Україна отримає від Міжнародного валютного фонду додаткові 1,4 млрд доларів в рамках програми екстреного фінансування. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter. “Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки”, – написав Зеленський. “Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України”. Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ @KGeorgieva. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022 Поділитися:



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