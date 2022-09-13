Україна отримає додаткові 1,4 мільярда доларів від МВФ

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду додаткові 1,4 млрд доларів в рамках програми екстреного фінансування.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.
“Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки”, – написав Зеленський. “Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України”.
Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ @KGeorgieva. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022