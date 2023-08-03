Україна на фінансування Сил безпеки й оборони витратить 1,8 трлн грн — Шмигаль

Цього року на фінансування Сил безпеки й оборони Україна витратить із бюджету 1,8 трлн грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що решту коштів Україна отримує від партнерів на гуманітарні й соціальні платежі, пенсії, зарплати лікарів та вчителів. Саме тому, за його словами, дипломати мають надалі зосереджувати роботу на фінансовій підтримці.

Глава уряду зауважив, що торік вдалося отримати $31 млрд. Цьогоріч Україна вже залучила $28 млрд.

«Дуже важливо, що Україна зберігає макрофінансову стабільність. Це дає нам базу для швидкого відновлення після завершення війни та дає можливість наповнювати бюджет для підтримки Збройних сил», — сказав він.

Шмигаль зазначив, що у перший рік повномасштабної війни Україна втратила близько 30% економіки та 3,5 млн робочих місць.

«Але втрати економіки були менші, ніж прогнозувалися. Бізнес адаптувався й продовжує адаптуватися. Він потребує нашої допомоги. Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання», — підкреслив глава уряду.