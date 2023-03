У США за три дні збанкрутували два банки

У неділю,12 березня, американські регулятори закрили Signature Bank, що стало другим масштабним банкрутством на банківському ринку США за три дні.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на The Wall Street Journal.

Signature ослаб через ставку на криптобанкінг, його падіння стало третім за масштабами в історії США. Банк зіткнувся з кризою довіри після того, як у пʼятницю регуляційні органи вивели з ринку Silicon Valley Bank.

Банк намагався знайти покупця чи інше рішення, щоб зміцнити свої фінанси до ранку понеділка, але не зміг вчасно здійснити продаж.

Член правління Signature Барні Френк, заявив, що занепокоєність клієнтів щодо вкладень Signature у криптовалюту зросла після краху SVB. За його словами, клієнти казали, що почуваються комфортніше в гігантських банках, таких як JPMorgan Chase & Co.

“Це була паніка, спричинена SVB. Ми були в порядку до останніх двох годин п’ятниці”, — сказав він.

Банківські регулюючі органи повідомили, що клієнти Signature отримають назад усі свої депозити, включаючи гроші, що перевищують ліміт у 250 000 доларів США для федерального страхування депозитів.

Signature було відкрито в 2001 році як альтернативу великим банкам. Він пишався своїм обслуговуванням клієнтів і відсутністю бюрократичної тяганини. У 2018 році Signature найняв банкірів, які спеціалізуються на криптовалюті, щоб вийти за межі комерційної нерухомості. Інші банки не бажали брати крипто-клієнтів, і Signature став одним із провідних банків крипто-ринку.

Такий фокус і спеціальна система платежів для криптокомпаній допомогли банку більш ніж подвоїти депозити за два роки. На початку 2022 року близько 27% його депозитів були від клієнтів, які займаються цифровими активами.

Вплив банку на криптовалюту став проблемою. Ринкова криза, яка поглибилася після листопадового краху криптобіржі FTX, призвела до виведення мільярдів доларів депозитів.

Наприкінці минулого року банк заявив, що повертається до криптовалюти та розлучається з деякими крипто-клієнтами. Він розірвав зв’язки з міжнародним бізнесом Binance, найбільшої криптобіржі. Але ці кроки не заспокоїли інвесторів. Спіраль поглибилася після закриття минулого тижня Silvergate Capital Corp., ще одного банку в криптосвіті, і банку Silicon Valley Bank, орієнтованого на технології.

Банкротство банку загрожує подальшим відрізанням криптоіндустрії від регульованої банківської системи США. Деякі з найбільших компаній цифрових активів, зокрема Circle Internet Financial Ltd., Coinbase Global Inc. і Kraken від Payward Inc., використовували Signature Bank.