У Харкові виділили 49 млн на бомбосховища та укриття у школах

На сесії міської ради 13 червня депутати виділили 49 млн гривень, які спрямують на обладнання укриттів у школах Харкова.

Про це 14 червня у нацмарафоні сказав міський голова Ігор Терехов.

“Вчора завершилась сесія міської ради, де ми виділили кошти — 49 млн гривень — на бомбосховища та укриття у наших школах. Я хочу, щоб діти з 1 вересня пішли на комбіновану форму навчання. Це важливо для перших класів, тих, хто ще не був в школі, вчився онлайн”, — сказав Терехов.

У 134 школах укриття є, розповідала Суспільне Харків директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко: “З них 128 вже мають акти ДСНС про те, що дане укриття внесене до списку захисних споруд цивільного захисту. Залишилось тільки привести їх у такий стан, щоб там могли перебувати діти. Ще з 2022 року поставили завдання готувати укриття, щоб у них перебували діти. Торік підготували 51 укриття, цього року продовжуємо цю роботу”.

Загалом у Харкові 184 школи, казав Ігор Терехов.