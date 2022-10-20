У Харкові не планують запроваджувати графіки аварійних відключень

У “Харківобленерго” повідомили, що 20-21 жовтня обмежать обсяги електроенергії для юридичних осіб у Харкові та області, побутовим споживачам відключати світло не планують.

“20-21 жовтня буде обмежено обсяги споживання електроенергії для юридичних споживачів Харківської області. Вводити графіки аварійних відключень для побутових споживачів у цей період не планується”, – повідомила пресслужба компанії.

При цьому енергетики звернулися до мешканців Харкова та області з проханням обмежити споживання електроенергії з 7:00 до 22:00.