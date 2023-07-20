The Guardian: провокація продовольчої кризи

Ціни на пшеницю на світових ринках почали зростати через кілька днів після того, як Росія вийшла з зернової угоди. Ці домовленості гарантували безпечний прохід суден з зерном через Чорне море, посиливши побоювання щодо наслідків для бідніших країн-імпортерів. Хоча занепокоєння є й в країнах Заходу, які борються з постійно високою інфляцією.

Про це пише The Guardian, нагадуючи, що Росія завдала потужні авіаудари по українських зерносховищах, а також по портовій інфраструктурі в Одесі після рішення Кремля зупинити чорноморську зернову ініціативу, яка діяла між Росією і Україною за посередництва ООН.

Завдяки домовленостям, ціни на зерно впали більш ніж на третину (35%). Вони залишалися в силі трохи менше року, пом’якшуючи продовольчу кризу, спричинену російською блокадою українських портів, не дозволяючи мільйонам тоннам зерна з України потрапляти в бідні країни.

“У четвер вранці на Чиказькій торговій біржі ціни на пшеницю зросли майже на 1,5%, в той час як ціни на кукурудзу та соєві боби також зростали. Це сталося після того, як у середу ціни на пшеницю зросли більш ніж на 8%. У всьому світі ціни на інші сільськогосподарські товари, такі як ріпак і цукор, теж ростуть”, – пише видання.

Україна – великий виробник зернових і олійних культур і раніше була п’ятим найбільшим експортером пшениці у світі. Росія також є великим експортером пшениці. Москва попередила, що розглядатиме всі судна, які прямують через Чорне море до українських портів як потенційні військові цілі. У четвер головний дипломат ЄС Жозеп Боррель звинуватив Росію у провокуванні глобальної продовольчої кризи.

“Ми вже знаємо, що це створить велику і величезну продовольчу кризу в світі”, – заявив Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш раніше попереджав, що в результаті сотні мільйонів людей зіткнуться з голодом. До призупинення зернової угоди ціни на пшеницю з січня впали приблизно на 14%, а ціни на кукурудзу – більш ніж на 20%.

“Хоча це дуже розчаровує західних покупців, які стикаються з підвищенням цін на касах, цей крок Росії – зрада для країн, які борються з сильною посухою, особливо в Африканському Розі, де мільйони людей опинилися під загрозою гострої нестачі продовольства і голоду”, – сказала Сюзанна Стрітер з компанії Hargreaves Lansdown.

Аналітики також відзначають, що інші ключові регіони виробництва продовольства включно зі США постраждали від незвично спекотної погоди та відсутності дощів. Це призвело до зниження прогнозів щодо врожаю пшениці в Америці. А запаси, за оцінками, впали до 16-річного мінімуму.

“Це вкрай небажане поєднання факторів підштовхнуло ціни на ф’ючерси на пшеницю в США більш ніж на 13% з вівторка, посиливши побоювання, що ціни на продовольство залишатимуться дуже високими”, – сказала Стрітер.