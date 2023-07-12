Терехов розповів, як Харків готуються до опалювального сезону

У Харкові готуются до наступного опалювального сезону, у планах перекласти рекордні 220 км теплових мереж та встановити модульні котельні та міні-ТЕЦ.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Сьогодні ми готуємося до наступного опалювального сезону. Щодня. Без вихідних. Наші комунальники планують перекласти рекордні 220 км теплових мереж, що на 20 км більше, ніж торік. І це в умовах війни! На сьогодні перекладено майже 90 кілометрів, і роботи тривають. А ще плануємо встановити 14 модульних котелень та п’ять міні-ТЕЦ”, – повідомив Терехов.

Станом на зараз об’єкти КП «ХТМ» підготовлені до зими на 48%.

“Упевнений, що ми проведемо всі заплановані роботи якісно та вчасно. Навіть попри те, що ворог продовжує тероризувати нас обстрілами. Але в нього нічого не вийде. Ми долали важкі виклики раніше, впораємося й далі. Бо Харків – залізобетон!”, – додав мер.