Економіка

Росія знищила орієнтовно 10% української енергетики, ще приблизно половину пошкодила — ДТЕК

20 Січня 2023 19:22
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війна, електроенергія

Виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що внаслідок російських обстрілів 10% української енергетики знищено, ще близько половини пошкоджено.

Про це він сказав під час дискусії «Україна та світ попереду 2023», цитує «Інтерфакс — Україна».

Сахарук спрогнозував, що дефіцит потужності в енергетиці зберігатиметься і після зими, хоча в дещо менших масштабах. За його словами, наразі дефіцит електроенергії для населення в середньому становить 50%, для промисловості — трохи більше.

«Якби навіть ми все відбудували, дефіцит зберігатиметься, бо нам недоступна окупована Запорізька АЕС потужністю 6 ГВт, також три ТЕС — це ще 3,6 ГВт», — пояснив він. 

Виконавчий директор ДТЕК зазначив, необхідно відновлювати пошкоджені великі об’єкти генерації електрики, добудовувати промислові вітрові та сонячні електростанції, а також збільшувати обсяги імпорту електропостачання з Європи, аби підвищити рівень забезпеченості електрикою.

Також Сахарук повідомив, що ДТЕК продовжує добудову однієї зі своїх вітрових електростанцій потужністю 100 МВт на півдні України. Для цього компанія інвестує майже 100 млн доларів США.


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