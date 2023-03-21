Економіка

Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю

21 Березня 2023 08:25
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росія, нафта, китай

Росія обігнала Саудівську Аравію і стала найбільшим постачальником нафти до Китаю за перші два місяці 2023 року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані китайського уряду.

За даними Головного митного управління Китаю, в січні-лютому поставки з Росії склали 15,68 млн тонн, або 1,94 млн барелів на добу (б/д), що на 23,8% більше, ніж 1,57 млн б/д за відповідний період 2022 року.

Минулого року Росія була другим за величиною постачальником нафти до Китаю, відвантаживши 86,2 млн тонн.

Імпорт саудівської нафти за два місяці склав 13,92 млн тонн, що еквівалентно 1,72 млн барелів на добу, в порівнянні з 1,81 млн барелів на добу роком раніше.

Саудівська Аравія була найбільшим постачальником нафти в Китай у 2022 році, продавши 87,49 млн тонн нафти протягом року, що еквівалентно 1,75 млн б/д.

Західні санкції та обмеження цін на російську нафту, що постачається морським транспортом, після вторгнення Москви в Україну обмежили коло покупців російської нафти, що призвело до торгівлі з глибокими знижками до міжнародних цінових орієнтирів.


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