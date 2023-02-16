Економіка

Онлайн-позики для українців: хто кредитує, які умови, де взяти

16 Лютого 2023 17:22
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Позика онлайн — швидка фінансова послуга, що надається через інтернет, яка передбачає видачу грошей у борг з переказом на особистий рахунок. На цю мить в Україні скоротилася кількість компаній, які до 2022 року надавали кредити користувачам. На таку тенденцію вплинула повномасштабна війна, девальвація та загальне просідання економіки. У зв’язку з цим молоді мікрофінансові компанії або ті, хто недостатньо зміцнився на ринку і не мав стратегії для екстрених ситуацій, змушені були залишити фінансову арену. Однак найбільш стійкі компанії, такі як CreditPlus, SelfieCredit та інші, не тільки витримали випробування, повернулися на довоєнну видачу, а й удосконалили свій сервіс.

Як взяти гроші в борг у CreditPlus?

У порівнянні з довоєнним станом процеси оформлення та видачі коштів у CreditPlus не змінилися. До компанії, як і раніше, можна звернутися за позикою на картку у будь-який час дня та ночі, а також у вихідні та святкові дні. Наприклад, навіть у новорічну ніч користувач може розраховувати на те, що йому схвалять кредит без дзвінків, якщо він є постійним клієнтом. Так само як і раніше, отримати кредит можна так:

  1. вибрати суму та термін на кредитному калькуляторі, попередньо відвідавши сайт компанії https://creditplus.ua/ або завантаживши додаток у Google Play;
  2. пройти коротку реєстрацію або авторизувавшись, якщо ви постійний клієнт;
  3. підтвердити бажання отримати кошти та надіслати запит на розгляд скоринговою системою;
  4. почекати рішення — обробка заявки відбувається протягом кількох хвилин;
  5. під час схвалення підписати договір унікальним SMS-кодом, який рівноцінний фізичному підпису документа;
  6. отримати позику на картку, вказану під час реєстрації.

Вимоги та умови видачі коштів у CreditPlus

Щоб гарантовано отримати кредит без дзвінків, потрібно відповідати таким вимогам:

  • бути громадянином України віком від 18 до 65 років (або до 70 років, якщо ви не вперше звертаєтесь до компанії);
  • не мати простроченої чи активної заборгованості — ви не можете отримати другий кредит, якщо перший ще не погашений;
  • мати доступ до особистих документів — паспорта та ідентифікаційного коду;
    мати власну картку, видану будь-яким банком України, на рахунку якої є
  • щонайменше 1 грн (потрібно для верифікації);
  • мати гаджет із камерою.

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