Економіка

Кабмін звільнив голову БЕБ Мельника

11 Квітня 2023 20:00
34
читать на русском →
кадри, кабмін

Кабінет міністрів на засіданні в вівторок, 11 квітня, звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

“Звільнено Мельника Вадима Івановича з посади Директора Бюро економічної безпеки України”, – написав він.

Перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що Мельника звільнили за власним бажанням.

“Ще зранку Мельник не знав, що буде мати бажання звільнитися. Навіть дві години тому БЕБ публікував новину як він з бізнес-асоціацією зустрівся”, – написав він.

Тимчасовим виконуючим обов’язки директора Бюро стане перший заступник Мельника – Едуард Федоров. До призначення в БЕБ він працював:

  • у 2022-2023 рр – начальником управління СБУ в Сумській області;
  • у 2021-2022 рр – заступником начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України, т.в.о. начальника відділу Київської митниці.

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Квітня 2023 21:19
4

У середу відбудеться перше спільне засідання голів комітетів Європарламенту та Верховної Ради України
11 Квітня 2023 20:00
34

Кабмін звільнив голову БЕБ Мельника
11 Квітня 2023 19:33
40

Стало відомо, хто очолить Луганську та Сумську ОВА
11 Квітня 2023 18:32
20

Сили оборони відбили приблизно 20 атак на Бахмутському напрямку, – Генштаб
11 Квітня 2023 18:07
55

Росіяни блокують експорт зерна з України Чорним морем. Ситуація зараз критична
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
усі думки