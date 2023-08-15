Кабмін виділив Харківській та Чернігівській областям понад 1,2 млрд грн на фортифікаційні споруди

Кабінет Міністрів України виділив Харківській і Чернігівській обласним військовим адміністраціям понад 1,2 млрд грн на будівництво військових інженерних і фортифікаційних споруд, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Щодня зміцнюємо обороноздатність держави. Сьогодні уряд ухвалює два рішення для посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів. За запитом Харківської та Чернігівської обласних військових адміністрацій із резервного фонду держбюджету виділяємо понад 1,2 млрд гривень”, – сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Зокрема, 911,5 млн грн виділено для Харківської та понад 363 млн грн для Чернігівської областей на будівництво військових інженерних і фортифікаційних споруд.