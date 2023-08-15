Економіка

Кабмін виділив Харківській та Чернігівській областям понад 1,2 млрд грн на фортифікаційні споруди

15 Серпня 2023 15:57
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війна, кабмін

Кабінет Міністрів України виділив Харківській і Чернігівській обласним військовим адміністраціям понад 1,2 млрд грн на будівництво військових інженерних і фортифікаційних споруд, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Щодня зміцнюємо обороноздатність держави. Сьогодні уряд ухвалює два рішення для посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів. За запитом Харківської та Чернігівської обласних військових адміністрацій із резервного фонду держбюджету виділяємо понад 1,2 млрд гривень”, – сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Зокрема, 911,5 млн грн виділено для Харківської та понад 363 млн грн для Чернігівської областей на будівництво військових інженерних і фортифікаційних споруд.


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