Економіка

Харків’яни знизили електроспоживання на 20%, – Терехов

24 Жовтня 2022 19:55
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електроенергія

Харків’яни знизили електроспоживання на 20%.

Такі дані в ефірі національного телемарафону озвучив Харківський міський голова Ігор Терехов.

“Завдяки тій жорсткій економії, яка в нас сьогодні є, ми планомірно проходимо, поки без відключень. Я ще раз хочу подякувати всім харків’янам за розуміння і за те, що ми, дійсно, хочемо, аби було стабільно. Щоб було стабільно, потрібно економити, тому що важкий час”, — заявив Терехов.

За його словами, харків’яни дослухались до прохань про економію електроенергії, про що він просив раніше.

“Це дозволяє нам сьогодні практично без віялових відключень проходити цей шлях”, — додав мер.


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