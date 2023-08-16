FT: Путін скликав екстрену нараду для посилення валютного контролю

Російський диктатор Володимир Путін проведе 16 серпня екстрену нараду з членами уряду РФ, на якій будуть обговорені заходи щодо посилення валютного контролю у зв’язку з тим, що підвищення ключової ставки Центробанком до 12% не зупинило падіння рубля.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на два джерела, знайомі із ситуацією.

Міністерство фінансів РФ винесло на нараду з Путіним пропозицію зобов’язати російських експортерів продавати до 80% свого виторгу в іноземній валюті протягом 90 днів після поставки. Компанії, які проігнорують цю вимогу, втратять державні субсидії, пише FT.

Інші заходи передбачають заборону на виплату дивідендів та видачу кредитів за кордоном, відміну субсидування імпорту, обмеження валютних свопів та скорочення обсягу іноземної валюти, яку експортерам дозволено вивозити з Росії, розповіли співрозмовники видання.

За їхніми словами, єдиним чиновником економічного блоку, який виступив за посилення валютного контролю на засіданні уряду 14 серпня, був Міністр фінансів Антон Сілуанов. Однак остаточне рішення з подібних питань ухвалює лише Путін, додало джерело FT.