Енергосистема працює без обмежень для споживачів

У четвер, 23 лютого, енергосистема працюватиме без обмежень для споживачів, генерації вистачає.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, незважаючи на збільшення обсягів споживання у зв’язку з похолоданням, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії, а також значний резерв.

У відомстві додали, що за останню добу внаслідок постійних ворожих обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській і Запорізькій областях.

Водночас у Донецькій області електропостачання вдновили майже 18 тисячам абонентів.