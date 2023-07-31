Економіка

Для експорту українського зерна будуть використовувати порти Хорватії

31 Липня 2023 17:26
читать на русском →
зерно, хорватія

Україна та Хорватія під час візиту хорватського міністра закордонних справ Гордана Грлича-Радмана домовились про експорт українського зерна, ускладнений після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це на брифінгу в понеділок заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба відомства.

Очільники обох зовнішньополітичних відомств провели переговори щодо військової підтримки, допомоги в експорті зерна, а також реалізації української “формули миру”.

“Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю”, – оголосив Кулеба.

“Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері – це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу”, – додав український міністр.

Також голова МЗС України подякував уряду Хорватії та особисто премʼєр-міністру Андрею Пленковичу за підтримку України на шляху до ЄС і НАТО. Він також привітав нещодавнє рішення парламенту Хорватії визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
31 Липня 2023 19:11

Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена

31 Липня 2023 19:56

Нардепа Холодова виключили з партії “Слуга народу”
31 Липня 2023 19:41

Сили оброни відбили наступи росіян у Харківській області, – Генштаб
31 Липня 2023 17:38

Baykar побудує в Україні сервісний центр з ремонту безпілотників
31 Липня 2023 17:26

Для експорту українського зерна будуть використовувати порти Хорватії

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки