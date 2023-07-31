Для експорту українського зерна будуть використовувати порти Хорватії

Україна та Хорватія під час візиту хорватського міністра закордонних справ Гордана Грлича-Радмана домовились про експорт українського зерна, ускладнений після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це на брифінгу в понеділок заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба відомства.

Очільники обох зовнішньополітичних відомств провели переговори щодо військової підтримки, допомоги в експорті зерна, а також реалізації української “формули миру”.

“Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю”, – оголосив Кулеба.

“Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері – це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу”, – додав український міністр.

Також голова МЗС України подякував уряду Хорватії та особисто премʼєр-міністру Андрею Пленковичу за підтримку України на шляху до ЄС і НАТО. Він також привітав нещодавнє рішення парламенту Хорватії визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.