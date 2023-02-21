Економіка

Дефіциту в енергосистемі немає, – Укренерго

21 Лютого 2023 11:36
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електроенергія

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується, спживання – на рівні понеділка.

Про це заявили в “Укренерго”.

“Всі електростанції працюють згідно з командами диспетчерів “Укренерго”. Імпорт електроенергії незначний і суттєво зменшується завдяки стабілізації електропостачання в країні”, – заявили в держкомпанії.

При цьому ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі.

“Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Виміри фактичного споживання проводяться у Київській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Внаслідок несприятливих погодних умов (рвучкий вітер, подекуди з дощем і мокрим снігом) мають місце порушення електропостачання споживачів через пошкодження мереж операторів системи розподілу у низці областей України. Бригади обленерго уже працюють над відновленням їх живлення”, – додали в “Укренерго”.

В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК “Укренерго” внаслідок минулих ракетних ударів та атак дронами, що призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі.

“Бригади “Укренерго” продовжують ремонтні роботи для усунення мережевих обмежень для Одеси та Одеського району. Пошкодження там складні і масштабні, тому відновлення надійного енергопостачання вимагає тривалого часу”, – резюмували в компанії.


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