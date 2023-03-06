Економіка

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 23 день поспіль, – Укренерго

6 Березня 2023 12:08
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електроенергія

Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній уже 23 день поспіль. Генерації електроенергії достатньо для покриття споживання. Мережевих обмежень немає.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Згідно з повідомленням, нині в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Генерації електроенергії достатньо для покриття всіх потреб споживачів. Водночас триває незначний імпорт електроенергії.

“Обмежень у мережах Укренерго, що спричиняють необхідність обмеження споживачів, наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень”, – розповіли в компанії.

На сході після завершення ремонтних робіт відновлено надійність живлення регіону, продовжуються роботи для підвищення надійності живлення на Одещині. Однак відключення споживачів не прогнозується.


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