Економіка

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, – Укренерго

22 Лютого 2023 10:57
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електроенергія

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. Водночас в Одесі і районі продовжуються обмеження, а в 137 населених пунктах в шести областях України немає світла через вітер.

Про це повідомляє “Укренерго”.

“Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені несприятливими погодними умовами (шквальний вітер), без електропостачання залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні роботи тривають”, – йдеться в повідомленні.

Водночас ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

“В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК “Укренерго” внаслідок попередніх ракетних ударів та атак дронами. Це призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі”, – додали в “Укренерго”.


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