Березень та Bitcoin: чи розпочнеться класичне зниження ціни у 2023 році?

У 2022 році всі власники Bitcoin зазнали справжнього стресу, спостерігаючи за стрімким падінням «королівської монети». Початок 2023 року вирішив порадувати володарів криптовалюти і BTC почав зростати. Хоча і зі змінним успіхом, але прогрес спостерігається. Але настав березень – місяць, коли головна криптовалюта стабільно демонструє стрімке зниження. Разом зі спеціалістами рейтингу обмінників Scanbit спробуємо розібратися, чого очікувати цього місяця.

Чому паніка?

Протягом усього свого існування Bitcoin мав звичку демонструвати негативні результати у березні. Багато хто надіється на те, що ціновий рух піде проти класичного березневого зниження. Особливо з огляду на той факт, що перші два місяці 2023 року стали чудовим початком. Разом з цим, Майлз Дойчер вважає, що все ж таки потрібно остерігатися березня, який так любить демонструвати червоний колір на графіках.

Чи зможе BTC проігнорувати тренд?

У січні 2023 року курс BTC зміг зрости на 40%. У лютому не можна говорити про якісь приголомшливі стрибки ціни, але все-таки монета змогла додати вагу на 6,71% за даними CoinGecko. Це дає підстави вважати, що триватиме зелений тренд. Але все ж таки є побоювання, що тенденція з березневими настроями може і продовжуватися.

Якщо дивитися на експоненційну ковзну середню лінію (ЕМА), то цілком ймовірно, що Bitcoin зможе повернутися до свого початкового рівня. Це пов’язано з тим, що 20-денна ЕМА (синім кольором) була вищою ніж 50-денна ЕМА (жовтим кольором).

У цей час у короткостроковій та середньостроковій перспективі можуть бути можливості для зростання. Індекс відносної сили (RSI) залишається на постійно нейтральному стані – на рівні 50,98. Це означає, що імпульс має тенденцію підтримувати сильний бичачий чи ведмежий настрій.

Ситуація з BTC та недіючі адреси

Аналітик і співзасновник Reflective Research Уілл Клемент зробив цікаву заяву: 10-річні бездіяльні адреси мають основну криптовалюту в більшій кількості, ніж сума монет, що зберігаються на біржах в момент публікації.

І це не дивно, адже для довгострокових власників було надзвичайно раптово виходити зі своїх позицій. Але короткострокові спекулянти здебільшого не змогли пережити сезон ведмежого ринку.

Інший мережевий аналітик, Віллі Ву, абсолютно не здивувався від цієї інформації. Він зазначив, що 2600000 BTC за 10 років не були переміщені. І за прогнозами Chainalysis до 2030 року це число взагалі виросте до 3 700 000 монет.

Деякі вважають, що подібна тенденція, за якої неактивні адреси мають більше активів, ніж біржі, можуть бути пов’язані з крахом FTX, який стався у листопаді 2022 року. Це також підтверджує Santiment, тому що 5-річні біржові поставки BTC та Ethereum на даний момент знаходяться на мінімальному рівні за останній період.

Відомий трейдер Bitcoin Quant Trader Чарльз Едвардс у своєму Twitter поділився думкою про те, що сплеск ціни на криптовалюту в січні був не випадковістю. Навіть більше, що це був початок великого бичачого ринку, назвавши свої причини.

Він продемонстрував кілька факторів, включаючи макроекономічні зміни та рівень збитків майнерів. Разом з цим, він не звернув на ефект халвінгу 2024 року, зазначивши, що ми знаходимося в ідеальному часі циклу халвінгу, коли Bitcoin зазвичай досягає дна – період у 4 кварталі 2022 року і 1 кварталі 2023 року. Якщо зважати на минулий досвід, то тенденція зміниться на 12-18 місяців.

Тобто, експерти та трейдери не вірять у те, що у 2023 році тенденція з березневим падінням ціни на BTC продовжується. Але важливо особисто стежити за ціною та новинами від західних аналітиків, що дозволить уникнути фінансових втрат.