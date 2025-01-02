Диверсія біля ракетного складу у Тверській області: в АТЕШ повідомили деталі

Партизани руху “АТЕШ” провели диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу у Тверській області РФ. Пошкодження залізниці ускладнює можливість швидкого постачання ракет та боєприпасів росармії.

Про це повідомили активісти руху “АТЕШ” у Telegram.

За даними агентів “АТЕШ”, диверсію здійснили на залізниці в районі населеного пункту Стара Торопа Тверської області. Ця ділянка шляху використовується для постачання фронту боєприпасами з 23-го і 107-го арсеналів ДРАУ, які є стратегічно важливими об’єктами для російської військової інфраструктури.

На 107-му арсеналі ДРАУ площею 5 кв. км в Торопці зберігаються балістичні ракети “Іскандер”, ракети “Точка-У”, а також снаряди для артилерії великого калібру і боєприпаси для РСЗВ, такі як “Смерч” і “Град”.

Партизани провели диверсію на залізниці в РФ / Фото: “АТЕШ”

“Своєю чергою, 23-й арсенал ГРАУ, розташований за 16 км на південь від Торопця, хоч і менший за площею, зберігає значні запаси танкових і артилерійських снарядів, осколково-фугасних мін і боєприпасів для мінометів, а також протитанкових ракет і керованих снарядів”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в “АТЕШ”, ці арсенали забезпечують значну частину логістики для російських військ на лінії фронту.

“Проведена диверсія ускладнила постачання боєприпасів, порушивши важливу лінію постачання. Пошкодження залізниці позбавляє противника можливості оперативно відновлювати свої ресурси на передовій”, – вважають партизани.