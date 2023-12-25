Дянь Хун – цветочный черный чай

Многие чаеманы давно привыкли к напиткам с особыми натуральными добавками. Но что если сам чай имеет цветочный вкус и аромат при том, что является черным? Именно эта удивительная особенность отличает звезду из Поднебесной – черный чай Дянь Хун.

Черный чай с добавками и без – прекрасен. Еще лучше, если вам удалось купить настоящий черный чай от известной фабрики из Китая. Скорее всего, это будет чай Дянь Хун, ведь сами китайцы не слишком жалуют сильно ферментированные напитки, предпочитая зеленые и бирюзовые чаи. А вот классических индийских Дянь Хун – красный чай – будет разительно отличаться непревзойденными цветочными оттенками в аромате и вкусе. Возможно ли такое без добавок? И – как это возможно?

Секреты чая Дянь Хун

Конечно же, все секреты удивительного чая начинаются с его производства. Дяньхун изготавливают только из молодых чайных листьев и почек. Лист должен едва раскрыться, а почек в сырье обязано быть не менее 1/3. Такое сочетание обеспечивает максимум пользы и великолепный вкус, раскрываясь во время сильной ферментации. Название Дянь Хун так и переводится: «китайский красный».

Такой подход редко характерен для чаев из Поднебесной, но именно он в 1938 году «выстрелил», вернув былую популярность китайским напиткам. Все потому, что чай черный успел стать для европейцев и американцев традиционным. И они очень удивились, увидев в магазинах новинку из Китая, а не из Индии или Цейлона. А попробовав – еще и влюбились. То же может произойти с вами, когда вы решите купить черный чай из Китая продегустировать его (сделать это можно здесь https://newtea.ua/chay/chernyy-chay).

Вкус, аромат, цвет настоя Дянь Хун

Новичкам в китайском чаеведении Дянь Хун может показаться обыкновенным черным чаем: бодрящим, интенсивным, танинным. Однако знатоки сразу отметят множество необычных нот, присущих исключительно этому китайскому чуду:

яркие и ощутимые цветочные ноты в аромате и вкусе;

нежная цитрусовость;

терпковатая вяжущая древесность;

праздничная пряность;

тонкие оттенки сухофруктов и солода;

ласковость меда из луговых цветов.

Настой этого чая отличается коричневатой золотистостью: он не такой темный, как другие черные чаи, и играет на солнце красноватыми бликами, благодаря которым и получил свое название.

Эффект и польза Дянь Хун

Как и любой ферментированный продукт, Дянь Хун чрезвычайно полезен. Он тонизирует и способствует сосредоточению внимания, является бодрящим утренним напитком и умиротворяет. Все благодаря уникальному чайному кофеину – теанину. Он оказывает более мягкий эффект, чем кофе, и медленно снижает концентрацию, не вызывая скачков давления.

Чем еще полезен этот китайский красный чай?

улучшает метаболизм и помогает быстрее насытиться благодаря дубильным веществам в составе;

продлевает молодость благодаря изобилию витаминов и полифенолов;

гармонизирует и поддерживает работу сердечно-сосудистой системы.

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