Двоє жителів Харківщини три дні блукали засніженими Карпатами

Двоє чоловіків із Харківщини, які намагалися нелегально перетнути кордон із Румунією, провели три дні у засніжених горах.

Про це повідомили у Мукачівському прикордонному загоні.

Прикордонники відділення “Богдан” отримали інформацію про заблукалих людей від чергового Рахівського райвідділу ДСНС. Після півтори години пошуків двох чоловіків виявили у високогір’ї.

Двоє жителів Харківщини три дні блукали засніженим високогір’ям / Фото: ДПСУ

32-річний та 21-річний жителі Харківської області вирушили в гори без спорядження, їжі та води, маючи намір незаконно перейти кордон. Одягнені не за погодою, вони добряче змерзли й звернулися по допомогу до рятувальників, коли втратили орієнтацію.

Чоловіків доставили до Рахівської районної лікарні, де медики діагностували у них переохолодження. Після надання допомоги на них склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП щодо незаконної спроби перетину державного кордону.