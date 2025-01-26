Суспільство

Двоє жителів Харківщини три дні блукали засніженими Карпатами
26 Січня 2025 13:45
читать на русском →

Двоє чоловіків із Харківщини, які намагалися нелегально перетнути кордон із Румунією, провели три дні у засніжених горах.

Про це повідомили у Мукачівському прикордонному загоні.

Прикордонники відділення “Богдан” отримали інформацію про заблукалих людей від чергового Рахівського райвідділу ДСНС. Після півтори години пошуків двох чоловіків виявили у високогір’ї.

Двоє жителів Харківщини три дні блукали засніженим високогір’ям / Фото: ДПСУ

32-річний та 21-річний жителі Харківської області вирушили в гори без спорядження, їжі та води, маючи намір незаконно перейти кордон. Одягнені не за погодою, вони добряче змерзли й звернулися по допомогу до рятувальників, коли втратили орієнтацію.

Чоловіків доставили до Рахівської районної лікарні, де медики діагностували у них переохолодження. Після надання допомоги на них склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП щодо незаконної спроби перетину державного кордону.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Січня 2025 14:39

Офіс USAID в Україні отримав наказ призупинити всі проєкти та видатки на них, – Суспільне
26 Січня 2025 16:33

Немає ніякого “мирного плану за 100 днів”, – Єрмак 
26 Січня 2025 14:04

Агенція оборонних закупівель отримала нового керівника
26 Січня 2025 11:00

Журналісти Reuters показали як відбувається процес запуску далекобійних українських дронів
26 Січня 2025 10:24

У 110 бригаді розповіли про ситуації у Великій Новосілці
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки