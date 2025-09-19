Два винищувачі РФ порушили зону безпеки польської бурової платформи у Балтійському морі

У Польщі заявили, що сьогодні, 19 вересня, два російські винищувачі здійснили низький проліт та порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

Про це повідомили у Прикордонній службі Польщі.

“Два російські винищувачі здійснили низький проліт над платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Зону безпеки платформи було порушено”, – йдеться в повідомленні.

Про інцидент було повідомлено Збройні сили Республіки Польща та інші служби.

Бурова платформа Petrobaltic, що належить Польщі, займається розвідкою і видобутком нафти й газу в Балтійському морі.

Нагадаємо, сьогодні три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії та залишалися там близько 12 хвилин. Після цього уряд Естонії запросив у НАТО застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору.