        Два винищувачі РФ порушили зону безпеки польської бурової платформи у Балтійському морі

        Галина Шподарева
        19 Вересня 2025 21:34
        Бурова платформа Petrobaltic / Фото: polandatsea.com
        Бурова платформа Petrobaltic / Фото: polandatsea.com

        У Польщі заявили, що сьогодні, 19 вересня, два російські винищувачі здійснили низький проліт та порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

        Про це повідомили у Прикордонній службі Польщі.

        “Два російські винищувачі здійснили низький проліт над платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Зону безпеки платформи було порушено”, – йдеться в повідомленні.

        Про інцидент було повідомлено Збройні сили Республіки Польща та інші служби.

        Бурова платформа Petrobaltic, що належить Польщі, займається розвідкою і видобутком нафти й газу в Балтійському морі.

        Нагадаємо, сьогодні три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії та залишалися там близько 12 хвилин. Після цього уряд Естонії запросив у НАТО застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору.


