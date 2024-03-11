Дуда і Туск здійснять візит до США

Президент Польщі Анджей Дуда разом з прем’єр-міністром Дональдом Туском у вівторок, 12 березня, здійснять візит до США.

Візит анонсували канцелярія польського президента та прем’єра.

Під час візиту Дуда і Туск проведуть переговори з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Також, Дуда зустрінеться з лідером демократичної більшості в Сенаті США Чаком Шумером та лідером республіканської меншості Мітчем Макконнеллом.

Президент Польщі також проведе зустріч зі спікером Палати представників Майклом Джонсоном і лідером демократів у Палаті Хакімом Джеффрісом.

Після цього Дуда вирушить до Брюсселю на переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.