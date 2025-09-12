ДТП за участі детектива НАБУ на межі Львівщини та Франківщини: двоє постраждалих (відео)

У четвер, 11 вересня, близько 19:00, між селами Вовчатичі Львівської області та Помонята Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі детектива НАБУ.

Про це повідомили в ДБР.

Реклама

Реклама

На трасі не розминулися легковий автомобіль Skoda Octavia, який перебуває у власності Національного антикорупційного бюро України, та вантажівка, яка від удару перекинулася на бік.

Внаслідок ДТП водій вантажівки дістав тяжкі травми. Постраждалого доставили до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Детектив НАБУ зазнав забоїв та легких ушкоджень і також перебуває у лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.