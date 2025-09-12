        Кримінал

        ДТП за участі детектива НАБУ на межі Львівщини та Франківщини: двоє постраждалих (відео)

        Галина Шподарева
        12 Вересня 2025 11:15
        читать на русском →
        Наслідки ДТП за участі детектива НАБУ / Скриншот
        Наслідки ДТП за участі детектива НАБУ / Скриншот

        У четвер, 11 вересня, близько 19:00, між селами Вовчатичі Львівської області та Помонята Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі детектива НАБУ.

        Про це повідомили в ДБР.

        Реклама
        Реклама

        На трасі не розминулися легковий автомобіль Skoda Octavia, який перебуває у власності Національного антикорупційного бюро України, та вантажівка, яка від удару перекинулася на бік.

        Внаслідок ДТП водій вантажівки дістав тяжкі травми. Постраждалого доставили до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Детектив НАБУ зазнав забоїв та легких ушкоджень і також перебуває у лікарні.

        За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

        Пошкоджена в ДТП вантажівка / Скриншот

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини