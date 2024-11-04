ДТП у Києві: зіткнулися автобус, вантажівка і два легковики, є загиблі

4 листопада у Києві сталася ДТП за участі вантажівки, автобуса та двох легкових автівок, є загиблий і постраждалі.

Про це повідомила поліція Києва.

Зазначається, що аварія сталася по вулиці Академіка Заболотного, що у Голосіївському районі столиці. За попередньою інформацією, зіткнулися 4 транспортних засоби, серед яких автобус та вантажівка.

Станом на 09:30 відомо про одного загиблого чоловіка та ще одного тяжко травмованого.

Пізніше у ДСНС уточнили, що до лікарні госпіталізували вже чотирьох потраждалих унаслідок ДТП.

Там додали, що у результаті зіткнення двох легкових автомобілів – Mercedes-Benz та Lada Niva, а також автобуса Mitsubishi, було затиснуто водія та пасажирів. Рятувальники деблокували загиблого водія.

На місці ДТП наразі працюють слідчі, патрульна поліція та медики.

На відео, поширених у мережі, видно, як автобус на швидкості протаранив легкові автомобілі та вилетів з проїжджої частини на тротуар. Очевидці повідомляють, що транспорт також врізався у кіоск, є постраждалі.

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