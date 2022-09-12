ДСНС повідомила про наслідки ударів по Харкову

Близько 20:00 рашиські окупанти вдарили двома ракетами по об’єкту критичної інфраструктури у Холодногірському районі Харкова, що відіграє важливу роль у забезпеченні електропостачання в регіоні. Виникла пожежа в обладнанні об’єкту та в адміністративній будівлі, котра до того ж зазнала сильних руйнацій.

Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, загинуло 2 працівників. На час прибуття рятувальників загальна площа пожежі складала понад 1000 кв.м.

Одночасно з цим ракетного удару зазнав подібний об’єкт в Чугуївському районі області на території Слобожанської громади. Площа тамтешньої пожежі склала 70 кв.м. 2 особи зазнали поранень. Ліквідація вогню відбулась о 22:15.

Крім того, близько опівночі Харків зазнав повторного ракетного удару з боку РФ. Одна з ракет влучила у триповерховий житловий будинок у Новобаварському районі, який зазнав руйнувань. Загинув 1 чоловік, ще 2 людей зазнали поранень. Пожежі не було.