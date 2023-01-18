Кримінал

ДСНС надала офіційну інформацію щодо авіакатастрофи в Броварах

18 Січня 2023 11:48
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авіакатастрофа

18 січня о 08:20 у м. Бровари Київської області внаслідок падіння вертольоту ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) сталося пошкодження будівлі ДНЗ з послідуючим загоранням, скління у чотирнадцятиповерховому житловому будинку та 3 легкових автомобілів. О 09:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв, а о 09:28 – ліквідовано.

На борту перебувало 9 людей: 6 чоловік оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також 3 члена екіпажу ДСНС.

Внаслідок надзвичайної ситуації станом на 11 годину загинуло 15 людей, з них 3 дитини.

Травмовано 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється).
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб та 30 од. техніки. На місці події працюють психологи ДСНС.


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