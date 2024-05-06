Дрони ГУР знищили російський катер “Мангуст”

Підрозділ ГУР МО України “Group 13” за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищив російський швидкісний патрульний катер проекту 12150 “манґуст”.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

“Катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій”, – йдеться у повідомленні.

У модифікованих версіях швидкісних катерів встановлено бойові дистанційно-керовані модулі з основною штатною зброєю ― кулеметною установкою калібром 14,5 мм.

Також на борту “манґуста” росіяни мають два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу “Ігла” або “Верба”.