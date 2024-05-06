Суспільство

Дрони ГУР знищили російський катер “Мангуст”

6 Травня 2024 15:23
війна, крим, гур
Російський катер під прицілом ударного морського дрона Magura V5 / ГУР

Підрозділ ГУР МО України “Group 13” за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищив  російський швидкісний патрульний катер проекту 12150 “манґуст”.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

“Катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій”, – йдеться у повідомленні.

У модифікованих версіях швидкісних катерів встановлено бойові дистанційно-керовані модулі з основною штатною зброєю ― кулеметною установкою калібром 14,5 мм. 

Також на борту “манґуста” росіяни мають два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу “Ігла” або “Верба”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Травня 2024 14:47

Сирський назвав напрямки головного удару ворога
6 Травня 2024 14:27

В угорському уряді заявили, що не будуть “відправляти на смерть” українських чоловіків-біженців
6 Травня 2024 13:52

ДПСУ затримали 44-річного жителя Золотоноші, переодягненого в жінку, який хотів потрапити до Румунії
6 Травня 2024 12:55

Група неповнолітніх намагалися переправити до Румунії п’ятьох чоловіків
6 Травня 2024 12:13

Кабмін оприлюднив зарплати топ-чиновників 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
усі думки