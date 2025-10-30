Дрони чекають на пілотів: СБС оголосили масштабний набір на 15 000 посад

Соціальна реклама

Сили безпілотних систем (СБС) розпочали масштабний набір особового складу — відкрито 15 000 вакансій. Більшість із них призначена для екіпажів безпілотників і технічних підрозділів, але також шукають електроніків, програмістів, інженерів, конструкторів, менеджерів і операторів дронів.

За даними командування, нині чисельність СБС становить лише 2% від Сил оборони України, проте їхній внесок у бойові результати перевищує 35% усіх підтверджених уражень, зафіксованих у військовій системі ситуаційної обізнаності Delta. За останні 150 днів підрозділи СБС знищили понад 100 000 цілей ворога, зокрема близько 30 000 військових — це еквівалент двох армійських штурмових корпусів або п’ятдесяти батальйонів.

Стратегічна мета СБС — збільшити свою частку до 5% у складі Сил оборони, створити єдину лінію дронів уздовж усього фронту та забезпечити не менше половини всіх уражень противника на полі бою.

Вакансії відкриті для представників цивільних професій — від ІТ-спеціалістів до технічних майстрів. Основні вимоги — базові технічні знання, готовність навчатися та працювати в команді. СБС забезпечують повний цикл підготовки екіпажів і технічних фахівців: від базового навчання до бойової практики та подальшого професійного розвитку.

«Система працює — бачимо це в цифрах. А все, що працює, треба масштабувати. Досить бігати від армії — час літати. У нас дрони чекають на пілотів, а не навпаки», — заявив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

Сили безпілотних систем наголошують, що кожен охочий може долучитися до оборони країни, отримавши навчання, технічне забезпечення та підтримку в межах сучасної інноваційної структури, яка вже довела свою ефективність на фронті.

Приєднатися можна за посиланням: https://usforces.army/?utm_source=news

Або залишити заявку за телефоном: 0 800 207 332