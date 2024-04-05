Суспільство

Дрони атакували ряд аеродромів у РФ

5 Квітня 2024 10:28
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дрони, рф
Дрон / Getty Images

Військові аеродроми РФ – в Ростовській, Cаратовській областях і Краснодарському краї були масово атаковані у ніч на 5 квітня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Місцеві Телеграм-канали писали, що об’єктом атаки безпілотників став аеродром у Морозовську Ростовської області, де базуються винищувачі Су-34, які активно діють уздовж лінії фронту. Російська влада цю інформацію офіційно не підтверджує. Очевидці повідомляли про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів. Також місцеві мешканці стверджують, що на власні очі бачили «понад 15 повітряних цілей».

При цьому губернатор регіону Василь Голубєв визнає тільки те, що було пошкоджено електропідстанцію в Морозівському районі.Вранці в п’ятницю нальоту безпілотників зазнало місто Енгельс у Саратовській області, де також знаходиться військовий аеродром. Місцеві пабліки писали про вибухи в районі аеродрому, який раніше вже неодноразово був атакований безпілотниками. Там базуються важкі бомбардувальники Ту-95 та Ту-22, які використовуються для ударів по Україні.

Губернатор регіону Роман Бусаргін стверджує, ніби всі дрони ліквідовані, постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків за попередньою інформацією немає.

Жителі міста Єйська в Краснодарському краї розповіли, що, крім гучних вибухів, чули звук автоматних черг. Все це – також у районі місцевого аеродрому.


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