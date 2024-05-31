Політика

Стало відомо якою зброєю Україна може бити по РФ

31 Травня 2024 16:07
читать на русском →
війна
Український військовий поруч з РСЗО Himars / Фото: Getty Image

У четвер адміністрація Байдена заявила, що дозволить українським військам здійснювати обмежені удари по цілях з американської зброї на території Росії. 

Як повідомляє Wall Street Journal, українським силам дозволили використовувати артилерію і запускати ракети малої дальності з пускових установок “Himars” проти командних пунктів, складів боєприпасів та інших об’єктів на російській території, які використовуються для здійснення нападу на Харківщину.

Але, як зазначає WSJ, Вашингтон, як і раніше, виключає можливість використання ракет великої дальності ATACMS за межами кордонів України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зранку 31 травня отримав певне повідомлення щодо згоди США на удари по території рф.

“У нас був меседж від американської сторони. Рано-вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розповісти деталі. Я хочу побачити, що відбудеться на практиці”, – сказав Зеленський.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
31 Травня 2024 16:07

Стало відомо якою зброєю Україна може бити по РФ
31 Травня 2024 15:30

Мобілізація в Україні збільшилася після ухвалення закону, – Зеленський
31 Травня 2024 15:20

Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot
31 Травня 2024 14:13

На Хмельниччині шахраї обманом виманили гроші у сестри зниклого військовослужбовця
31 Травня 2024 13:42

З російського полону повернули ще 75 українців
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки