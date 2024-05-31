Стало відомо якою зброєю Україна може бити по РФ

У четвер адміністрація Байдена заявила, що дозволить українським військам здійснювати обмежені удари по цілях з американської зброї на території Росії.

Як повідомляє Wall Street Journal, українським силам дозволили використовувати артилерію і запускати ракети малої дальності з пускових установок “Himars” проти командних пунктів, складів боєприпасів та інших об’єктів на російській території, які використовуються для здійснення нападу на Харківщину.

Але, як зазначає WSJ, Вашингтон, як і раніше, виключає можливість використання ракет великої дальності ATACMS за межами кордонів України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зранку 31 травня отримав певне повідомлення щодо згоди США на удари по території рф.

“У нас був меседж від американської сторони. Рано-вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розповісти деталі. Я хочу побачити, що відбудеться на практиці”, – сказав Зеленський.