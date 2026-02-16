Довічне увʼязнення отримав айтівець, який коригував удари по київських ТЕЦ

У Києві суд оголосив вирок коригувальнику російських ударів по теплоелектроцентралях Київщини. 32-річний айтівець отримав довічне.

Про це повідомили в СБУ. Співробітники СБУ затримали зловмисника у липні 2025 року. Під час обшуків вилучили смартфон, на якому зловмисник позначав для росіян повітряні «коридори» для обстрілів столичних енергооб’єктів в обхід української ППО.

За даними слідства, 32-річний ІТ-фахівець з Києва вийшов на російську спецслужбу через Телеграм-канали, де за гроші запропонував свою допомогу у війні проти України.

“Після вербування зрадник об’їжджав столичний регіон та позначав на електронних картах геолокації функціонуючих енергооб’єктів. Також він робив фотознімки зовнішніх фасадів потенційних цілей з прив’язкою до місцевості”, – розповіли в СБУ.

Також агент відстежував пункти базування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ. Після обстрілів зрадник прибував на місця ударів, щоб зафіксувати наслідки російських атак і передати отримані дані для підготовки нових обстрілів.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).