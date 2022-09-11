Дощі в Україні не припинятимуться

В Україні у понеділок, 12 вересня, дощі, місцями грози; вночі у південній частині, центральній, Чернігівській та Сумській областях переважно без опадів.

У південній частині та центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у східних областях уночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, у південній частині до 15°; удень у західних та північних областях 11-16°, на решті території 17-22°; на високогір’ї Карпат вночі 3-8°, удень 6-11°.

У Києві у понеділок дощ. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, удень 13-15°.

У вівторок, 13 вересня, в Україні вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°; удень 11-16°, на сході країни 16-21°.

У Києві у вівторок часом дощ. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°; удень 12-14°.