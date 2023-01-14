“Должная осмотрительность” при операциях с недвижимостью. Чек-лист

Покупка или продажа недвижимости, как правило, не является повседневным процессом для частного или юридического лица. Когда дело доходит до решения этого непростого вопроса, необходима консультация адвоката по недвижимости, ведь подобные сделки обычно предполагают вложения значительной суммы денег, что связывают с определенным риском.

В процессе – как частный покупатель или продавец недвижимости – вы часто сталкиваетесь с контрагентами (агентами, застройщиками и т. д.), обладающими значительными знаниями в сфере недвижимости.

Чтобы не рисковать больше, чем это необходимо в такой ситуации, нужна консультация адвоката,

своевременная юридическая помощь.

Вам помогут проверить договоры купли-продажи, предоставить профессиональную поддержку во время переговоров, а в экстренной ситуации – прибегнуть к компетентной юридической поддержке.

Что входит в юридическую проверку

Адвокатские объединения или юридические фирмы, специализирующиеся в области права недвижимости, дотошно изучают документы и договоры, ведут переговоры с другой стороной или, при необходимости, с органами власти. Также они защищают ваши права в судебных или внесудебных спорах, если вдруг возникнут проблемы в связи с покупаемой/продаваемой недвижимостью.

Законы, регулирующие отношения на рынке недвижимости, влияют на деловую деятельность больше, чем вы думаете. Когда речь заходит о праве на недвижимость, это не только о покупке или продаже: коммерческая аренда, лизинг или участие агента по недвижимости также имеют значение, особенно для компаний или предприниматели.

Что касается проверки объектов недвижимости на вторичном рынке (например, жилья), то здесь свои нюансы – начиная от проверки подлинности документов продавца, до проверки данных о регистрации в Госреестре.

И последнее, но не менее важное: вопросы государственного и частного строительного права имеют иногда решающее значение – будь то в связи с получением разрешения на строительство или законность оформления земельного участка под него.

Во всех этих сферах важно своевременно обращаться за юридической помощью: для правового анализа конкретных ситуаций, для проверки договоров или обращения взыскания на недвижимость, во внесудебном порядке, в суде и, при необходимости, в исполнительном производстве.

Комплексная проверка недвижимости

Процедура Due Diligence – “должная осмотрительность” – это проверка контрагента перед заключением с ним сделки. При ней объект договора проверяется до покупки или продажи недвижимости.

Комплексная проверка недвижимости включает в себя систематический анализ сильных и слабых сторон желаемого объекта, анализ рисков, связанных с покупкой, и достоверную оценку недвижимости. Предметом проверок являются, например, стратегическое положение, балансы, материальные и человеческие ресурсы, финансовые и юридические риски.

При проверке осуществляется целенаправленный поиск фактов и факторов, которые заставляют проверяющего не советовать или, наоборот, советовать покупать объект контракта. Выявленные риски могут привести либо к снижению цены, либо даже к прекращению переговоров.

Как уже писалось выше, каждая покупка недвижимости – это крупная инвестиция, которую необходимо тщательно обдумать и, конечно же выполнить необходимые проверки. Чем больше инвестиция, тем больше возникает вопросов и тем важнее проконсультироваться с опытным юристом по недвижимости. Помните об этом и доверяйте специалистам.