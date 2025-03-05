До кінця тижня в Україні буде тепло: місцями прогріє до +18

До кінця тижня в Україні збережеться тепла погода, місцями температура підніматиметься до +18 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 6 березня очікується сильний вітер із поривами до 15-20 м/с, однак з 7 по 9 березня він стихне. Погода буде ясною або з мінливою хмарністю.

У Києві 6 березня без опадів, вдень температура підніметься до +15 градусів.

В п’ятницю, суботу та неділю буде сухо й сонячно:

у п’ятницю до +15°C,

у суботу та неділю +10…+12°C.

Найближче похолодання очікується після 14-15 березня.