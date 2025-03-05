Суспільство

До кінця тижня в Україні буде тепло: місцями прогріє до +18
5 Березня 2025 14:26
читать на русском →
Повзик звичайний / Фото: facebook/Сергій Козлов
Повзик звичайний / Фото: facebook/Сергій Козлов

До кінця тижня в Україні збережеться тепла погода, місцями температура підніматиметься до +18 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 6 березня очікується сильний вітер із поривами до 15-20 м/с, однак з 7 по 9 березня він стихне. Погода буде ясною або з мінливою хмарністю.

У Києві 6 березня без опадів, вдень температура підніметься до +15 градусів.

В п’ятницю, суботу та неділю буде сухо й сонячно:

  • у п’ятницю до +15°C,
  • у суботу та неділю +10…+12°C.

Найближче похолодання очікується після 14-15 березня.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Березня 2025 13:29

Євродепутати пропонують позбавити Угорщину права голосу, – Politico
5 Березня 2025 13:54

На Харківщині скасували 470 “липових” меддовідок, які видавали у МСЕК
5 Березня 2025 12:14

Команда Трампа провела таємні переговори із Зеленським, щоб він відновив відносини з Білим домом, – CNN
5 Березня 2025 11:08

Американська компанія BlackRock купує два ключові порти Панамського каналу, – FT
5 Березня 2025 10:15

Російські окупанти випустили по Україні понад 180 дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки