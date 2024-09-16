Суспільство

До кінця року Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16
16 Вересня 2024 14:58
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данія, літаки
Українські винищувачі F-16 / Фото: Офіс президента

До кінця року Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16. Про це повідомив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен, не ставши вказувати ні конкретну дату, ні точну кількість літаків, передає видання DR.

“Кількість не розголошується, але Данія зобов’язалася поставити загалом 19 літаків”, – зазначили в DR.

4 серпня, у День 20-річчя Повітряних сил ЗСУ, президент України Володимир Зеленський підтвердив надання Україні F-16.

26 серпня Повітряні сили втратили перший винищувач F-16. Це сталося під час відбиття масованої комбінованої атаки. У катастрофі загинув пілот Олексій Месь з позивним “Мунфіш”.


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