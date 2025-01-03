Кримінал

До 10 років за ґратами засуджено харків’янку, яка передавала ворогу координати ЗСУ
3 Січня 2025 14:14
корегувальник, харків
У Харкові інформаторака ФСБ отримала 10 років тюрми / Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові до 10 років тюрми засудили жінку, яка передавала дані про українських захисників колишньому чоловіку, який у складі ПВК “Вагнер” воював на боці РФ.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, безробітна харківʼянка допомагала ворогу з липня 2022 року. Вона збирала та передавала інформацію про розташування ЗСУ та української військової техніки у Харкові, а також передавала дані про інші обʼєкти у місті, зокрема про координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Встановлено, що дані жінка надсилала через месенджер Telegram колишньому співмешканцю, який наразі є учасником ПВК «Вагнер» та брав участь у проведенні бойових дій проти України під час боїв за місто Бахмут Донецької області. Як повідомлялось раніше, за державну зраду його було заочно засуджено до довічного позбавлення волі.

Зловмисницю затримали червні 2024 року, на суд вона очікувала, перебуваючи під вартою.

“Під час судового розгляду коригувальниця вину не визнала, зазначила, що спілкувалась з колишнім співмешканцем виключно для того, щоб оцінити рівень безпеки для проживання в Харкові та ніяких завдань нібито не отримувала”, – розповіли в прокуратурі.

Суд визнав жінку винною у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації представнику держави, що здійснює збройну агресію проти України. Їй призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.


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