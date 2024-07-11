Суспільство

Діденко розповіла, коли очікувати послаблення спеки
11 Липня 2024 21:57
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Пам'ятник Тарасові Шевченку у Балаклії / Фото: Ukraïner

Завтра, 12 липня, у більшості регіонів України температура повітря триматиметься у межах +35…+40 °C.

Поступове послаблення спеки можна очікувати з 20 липня, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що найвища температура повітря прогнозується у південній частині України – +37…+42 °C. У більшості регіонах можна очікувати від 35 °C до 40 °C. 

У західних областях і в прикордонних районах Сумщини та Харківщини впродовж дня +31…+34 °C. 

У Криму та Приазов’ї 12 липня прогнозуються сильні штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. 

Водночас на Волині ймовірні невеликі дощі.

У Києві 12 липня передбачається сильна спека з максимальною температурою повітря +34…+36 °C.


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