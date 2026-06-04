        Суспільство

        Діденко розповіла, де в п’ятницю пройдуть дощі та де повітря прогріється до +28°

        Сергій Бордовський
        4 Червня 2026 22:05
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        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook

        У п’ятницю, 5 червня, в Україні очікується тепла погода з температурою повітря до +28 градусів. Водночас у багатьох областях пройдуть короткочасні дощі.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        За її прогнозом, максимальна температура повітря по країні становитиме +23…+26 градусів, а в південних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +28 градусів.

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        «Зараз у нас найближчим часом будуть такі собі лайт-тропіки, вогко і дуже тепло», — зазначила Діденко.

        Дощі впродовж дня можливі в більшості областей України. Водночас у південній частині країни істотних опадів не прогнозується. Також менша ймовірність дощів очікується у смузі від Київської області на південь.

        У Києві в п’ятницю, за словами синоптикині, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря вдень підвищиться до +24 градусів.

        За попереднім прогнозом, вихідними в Україні збережеться тепла та волога погода. Під час дощів температура повітря буде дещо нижчою.


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